Blíží se sjednocení Kypru? Obyvatelé Severokyperské turecké republiky, kterou uznává pouze Turecko, výrazným rozdílem (62,76 ku 35,81 procenta) zvolili v neděli 19. října prezidentem své země opozičního kandidáta Tufana Erhürmana. Středolevý právník slibuje obnovení rozhovorů s kyperskými Řeky a ihned prý začne zkoumat možnosti federálního uspořádání Kypru. To podporuje i OSN a ukončilo by to téměř pět desetiletí trvající rozdělení země. Řecká část ostrova navíc požívá výhod členství v EU, které kyperští Turci na svém území v zásadě nepociťují.
Co se dočtete dál
- Proč vzrostla naděje na sjednocení ostrova vytvořením federace.
- Jak se kyperští Turci staví k údajné islamizaci jejich regionu.
- Co chce nový prezident kyperských Turků.
