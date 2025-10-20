Pařížské muzeum Louvre v pondělí po nedělní loupeži vzácných šperků neotevře. S odkazem na mluvčího to uvedla agentura Reuters. Policie stále pátrá nejméně po čtyřech pachatelích, kteří cennosti z muzea v centru Paříže odnesli. Loupež se stala v neděli krátce po zahájení denního provozu, hned poté se muzeum pro návštěvníky uzavřelo.
Lupiči se dostali do muzea oknem a zmocnili se devíti cenných šperků. Jednoho z nich, koruny císařovny Eugénie, se však při útěku zbavili. Podle policie jsou pachatelé nejméně čtyři. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez, který dříve působil jako pařížský prefekt, se domnívá, že jde o zkušené lupiče, kteří možná pocházejí ze zahraničí.
„Je jisté, že jsme selhali,“ uvedl v pondělí ráno ministr vnitra Gérald Darmanin. Loupež podle něj vyslala do světa „velmi negativní obraz Francie“. Podle ministra je ale v zemi takové množství muzeí, že je obtížné je všechna ochránit.
Policie vyšetřuje, zda Česko zaplavily falešné obrazy Zrzavého. První již zabavila
Francouzský účetní dvůr ve zprávě, kterou zveřejní v listopadu, podle stanice France Info kritizuje zpoždění v zavádění bezpečnostních opatření v Louvru. Podle zprávy orgánu, který je ekvivalentem českého Národního kontrolního úřadu, navíc muzeum vydává na zvýšení bezpečnosti jen malou část svého rozpočtu. Vedení muzea poukazuje na to, že bezpečnost se výrazně zvýší s projektem celkové renovace muzejního areálu. Odbory nedávno kritizovaly škrty v počtu hlídačů.
Jedno z nejznámějších muzeí na světě se stalo opakovaně terčem loupeží a krádeží. Zřejmě nejznámějším případem byla v roce 1911 krádež portrétu Mony Lisy. Naposledy v Louvru někdo odcizil exponát v roce 1998, tehdy šlo o obraz malíře Camilla Corota z 19. století, který nebyl stále nalezen, píše AFP.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist