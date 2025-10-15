Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan soustřeďuje ve svých rukou stále větší moc. Využívá k tomu i tvrdé tažení proti korupci, praní špinavých peněz, daňovým únikům a dalším negativním jevům oslabujícím hospodářství.

Firma, která uvázne v síti turecké prokuratury, má smůlu. Stát zabaví její majetek a management většinou skončí za mřížemi. Analytici poukazují na to, že postup vládních úřadů zdaleka není čistý. Vyslovují také podezření, že Erdogan svůj „svatý boj s korupcí“ fakticky zneužívá k potlačování politické opozice.

  Jaké firmy turecké úřady vyšetřují?
  Co tím Erdogan sleduje?
