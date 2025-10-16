Ursula von der Leyenová v uplynulých týdnech bez problémů přežila několik pokusů vyslovit jí jakožto šéfce Evropské komise nedůvěru. V Evropském parlamentu tato hlasování vyvolali politici z okrajových skupin. Von der Leyenová ale má mnohem vážnější problém – kritika jejího počínání roste v její vlastní frakci, v Evropské lidové straně (EPP).
Ta je zdaleka největší a nejvlivnější skupinou, patří do ní i němečtí křesťanští demokraté (CDU), jejichž členkou je sama von der Leyenová. Z českých stran jsou členy TOP 09, STAN a KDU-ČSL.
Co se dočtete dál
- Co přesně kritikům na von der Leyenové vadí ohledně rozpočtu a Green Dealu.
- Jak je pravděpodobné, že ji Evropský parlament odvolá.
- Co by se stalo, kdyby von der Leyenová padla.
