Francouzský premiér Sébastien Lecornu navrhl pozastavení kontroverzní důchodové reformy z roku 2023 až do příštích prezidentských voleb. Při svém proslovu v parlamentu také podle agentur zákonodárcům představil návrh rozpočtu na rok 2026, který v úterý schválila jeho vláda.
Co se to děje s Francií? Vláda vydržela 14 hodin, politici odmítají šetřit, trhům dochází trpělivost. A Macron je sám
"Od nynějška až do ledna 2028 nedojde k žádnému zvýšení věku odchodu do důchodu," uvedl francouzský premiér o reformě, která posunula důchodový věk z 62 na 64 let. Opoziční socialisté (PS), jejichž podporu současná menšinová vláda potřebuje, dlouhodobě požadovali její zrušení. Na Lecornuovo prohlášení podle serveru deníku Le Monde reagovali potleskem. Premiér ovšem zdůraznil, že odklad reformy neznamená její zrušení.
Pozastavení reformy bude podle premiéra stát Francii v příštím roce 400 milionů eur (9,7 miliardy Kč) a v roce 2027 až 1,8 miliardy eur (44 miliard Kč). "Budeme ji muset kompenzovat úsporami v jiných oblastech," uvedl Lecornu a navrhl jednání o důchodech se zástupci odborů a profesních organizací. Podle agentury AFP se návrhem na pozastavení reformy prozatím vyhnul politické krizi.
Lecornu také vyzval zákonodárce, aby hlasování o rozpočtu nezneužili jako záminku pro vyslovení nedůvěry jeho vládě. "Francie musí mít rozpočet a je třeba bezodkladně přijmout nouzová opatření," doplnil. Opoziční krajně levicová strana Nepodrobená Francie (LFI) a krajně pravicové uskupení Národní sdružení (RN) už dříve podaly návrhy na vyslovení nedůvěry vládě, kterou Lecornu jmenoval v neděli. O návrzích se bude hlasovat pravděpodobně ve čtvrtek.
Lídr poslanců PS Boris Vallaud označil Lecornuův návrh na pozastavení reformy za první krok. "Je to uznání boje vedeného odborovými organizacemi," doplnil ve svém proslovu v parlamentu. Šéf strany Olivier Faure uvedl, že socialisté se rozhodli zatím nehlasovat pro nedůvěru novému kabinetu a vyzval poslance zvolené za tuto strany, aby rozhodnutí vedení dodrželi. Podle agentury Reuters to znamená, že návrh nebude mít bez hlasů socialistů dostatečnou podporu.
O rozpočtu, který počítá se snížením deficitu na 4,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP), budou nyní rozhodovat obě komory francouzského parlamentu, zákon musí schválit do konce letošního prosince. Francouzské právo povoluje, aby vláda parlament obešla pomocí kontroverzního článku ústavy 49.3, který ke schválení letošního rozpočtu využil bývalý premiér François Bayrou. Lecornu však v dnešním proslovu zopakoval, že tento článek nepoužije a rozhodnutí ponechá na zákonodárcích.
Podle AFP a francouzských médií počítá návrh Lecornuovy vlády s ambiciózním plánem snižování veřejných výdajů, jehož cílem je ušetřit ve státním rozpočtu 30 miliard eur (730 miliard Kč). Návrh rozpočtu plánuje škrty ve všech oblastech kromě výdajů na obranu, které mají vzrůst o 6,7 miliardy eur (163 miliard Kč). Vláda také slíbila zrušení 3119 úřednických postů a vyšší zdanění nejbohatších obyvatel.
Země se dlouhodobě potýká s vysokým veřejným dluhem, rozpočtový deficit loni dosáhl 5,8 procenta HDP, což je téměř dvojnásobek oficiálního limitu EU, který činí tři procenta. Na letošek se odhaduje deficit ve výši 5,4 procenta HDP.
