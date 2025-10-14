Americká internetová společnost Meta Platforms zavede nově pro účty nezletilých uživatelů sociální sítě Instagram ve věku 13 až 18 let zásady filmového ratingu PG-13. Znamená to, že dospívající uvidí obsah srovnatelný s tím, jaký by mohl být přípustný ve filmu přístupném od 13 let. Účty mladších 18 let budou automaticky nastaveny na tuto věkovou kategorii. Meta to uvedla v tiskové zprávě.
Změna tohoto nastavení bude možná jen se souhlasem rodičů. Nová pravidla se začnou postupně zavádět v USA, Británii, Austrálii a Kanadě a do konce letošního roku budou platit celosvětově.
„Stejně jako ve filmu s ratingem PG-13 můžete občas zahlédnout nějaký sugestivní obsah nebo slyšet nevhodná slova, může se něco takového občas objevit i na Instagramu. My se ale budeme snažit, aby takových případů bylo co nejméně,“ uvedla společnost.
Aktualizace pravidel zahrnuje i zákaz doporučování nevhodných příspěvků mladistvým uživatelům. Mezi zakázaný obsah patří hrubý jazyk, nebezpečné kaskadérské kousky nebo materiály podněcující škodlivé chování. Zakázáno bude například i zobrazování příslušenství ke kouření marihuany.
Firma zároveň zavedla přísnější režim nazvaný „omezený obsah“, který umožní rodičům zvolit ještě striktnější nastavení účtů jejich dětí. Tato volba odstraní možnost zobrazovat nebo přidávat komentáře a v budoucnu také omezí konverzace s umělou inteligencí (AI).
Meta zároveň rozšiřuje ochranu ve vyhledávání a v algoritmech doporučujících obsah. Dospívající nebudou moci vyhledávat ani vidět výsledky pro citlivá témata, například sebevraždy, alkohol nebo krvavé scény. Zároveň nezletilí nebudou moci sledovat účty, které opakovaně sdílejí nevhodný obsah, ani s nimi jinak interagovat.
V posledních letech roste význam sítě Instagram jako nástroje pro online obchodování a propagaci výrobků a značek. Podle informací serveru Sproutsocial.com byla platforma Instagram v roce 2024 nejpoužívanější sociální sítí pro vyhledávání produktů před platformami Facebook a TikTok a kolem 69 procent uživatelů sociálních sítí považovalo prezentaci firem na Instagramu za nejzajímavější ze všech sítí.
V Česku má platforma kolem čtyř milionů uživatelů a v posledních letech jejich počet spíše stagnuje. Nejsledovanějším Čechem na Instagramu je výtvarnice Silvie Mahdalová (2,7 milionu sledujících), následovaná fotbalovým brankářem Petrem Čechem (2,6 milionu). Na třetím místě je v Česku žijící uzbecký zápasník MMA Machmud Muradov (2,2 milionu sledujících).
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist