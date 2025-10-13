Přeživší izraelští rukojmí jsou doma, autobusy s propuštěnými palestinskými vězni odjely do obou částí autonomie. Boje mezi vojáky židovského státu a extremisty z hnutí Hamás ustaly. Do regionu dorazil prezident USA Donald Trump, který spolu s dalšími světovými lídry dohodu znepřátelených stran prosadil. Naděje na mír roste, dvacetibodový projekt ale ještě musí překonat řadu překážek. Teď se začne hrát o to, kdo bude v Gaze opravdu vládnout a zda nakonec vznikne nezávislý palestinský stát.
HN nabízejí odpovědi na čtyři základní otázky týkající se blízkovýchodního míru.
Co se dočtete dál
- Kolik bylo propuštěno izraelských rukojmích, kolik palestinských vězňů.
- Kdo přijel do Egypta na summit o budoucnosti Gazy.
- Jaké překážky mohou mír překazit.
