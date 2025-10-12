Po 30 letech má Velká pardubická steeplechase zahraničního vítěze. Ve 135. ročníku triumfoval osmiletý hnědák Stumptown jako první irský kůň v historii v sedle s žokejem Keithem Donoghuem.

Stumptown rozhodl o vítězství ve slavném dostihu ve finiši, v němž předčil High In The Sky, s kterým usiloval žokej Jan Faltejsek o třetí triumf za sebou a osmý celkově. Nevyrovnal tak zatím rekordních osm vítězství legendárního žokeje Josefa Váni staršího. Třetí doběhl outsider Čáryjape.

Obhájce prvenství Sexy Lord s Jaroslavem Myškou těsně před cílem z dostihu odstoupil. Druhý z vítězů loňského ročníku Godfrey kvůli zranění nestartoval.

Náročný dostih na 6900 metrů s 31 překážkami dokončilo 11 z 15 startujících. Na Taxisově příkopu ztratili jezdce Klarc Kent a Stormmy. Na Velkém anglickém skoku skončily ze stejného důvodu naděje Dumona Roclaye. Před poslední překážkou žokej Myška kvůli lehkému zranění z jednoho z posledních skoků zastavil Sexy Lorda, který se loni kvůli chybějící cílové fotografii kuriózně podělil o vítězství s Godfreyem.

Stumptown letos s Donoghuem vyhrál kros v Cheltenhamu a nyní přidal úspěch ve Velké pardubické, v níž se běželo o dotaci pět milionů korun. Před ním naposledy zvítězil ze zahraničních účastníků v roce 1995 britský kůň It's a Snip.

„Je to skvělé, jsem nadšený. Závod byl těžký, ale kůň to nakonec zvládl,“ radoval se žokej. Vítězství Stumptona v Pardubicích slavila početná skupina fanoušků s irskou vlajkou, nový šampion je v majetku syndikátu Furze Bush.

Trenér Gavin Cromwell byl už před lety na Velké pardubické jako divák. Účast Stumptowna ve slavném překážkovém závodě začal plánovat po loňském vítězství v cross country v Cheltenhamu. Za rok se s tímto koněm chce vrátit.

