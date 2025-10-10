Americký prezident Donald Trump zvažuje masivní navýšení dovozních cel na čínské zboží, a to v reakci na čtvrteční oznámení Číny, že rozšíří omezení vývozu v odvětví kovů vzácných zemin. Trump to napsal na své sociální síti Truth Social s tím, že se měl na konci října na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, k čemuž ale podle něj nyní není žádný důvod.
Čínské rozhodnutí bylo podle Trumpa opravdovým překvapením nejen pro něj, ale i pro všechny vůdce svobodného světa. Čína se podle něj stává nepřátelskou a nemělo by jí být dovoleno držet svět v zajetí. Její rozhodnutí podle prezidenta ztíží život všem zemím, včetně Číny samotné. Trump uvedl, že zvýšení cel je jen jedním z mnoha zvažovaných protiopatření.
Čína má na celosvětové produkci zpracovaných kovů vzácných zemin a magnetů podíl více než 90 procent. Je také světovým lídrem v oblasti technologií vzácných zemin a zařízení používaných k recyklaci.
„Na každý prvek, který byli schopni zmonopolizovat, máme my dva,“ uvedl Trump. Podle prezidenta mají i Spojené státy monopol, a to dokonce silnější a s větším dosahem, nicméně ho prý nevyužil, protože až doteď k tomu neměl důvod.
Čína již od dubna zavedla systém licencí pro vývoz některých vzácných zemin. Nyní se omezení nově týkají vývozu technologií souvisejících s těžbou a zpracováním těchto kovů. Čínské ministerstvo obchodu ve čtvrtek také oznámilo, že na seznam kovů s omezením vývozu přidává pět dalších prvků – holmium, erbium, thulium, europium a ytterbium, spolu s příbuznými materiály. Celkem je tak na seznamu už 12 kovů. Omezení vstoupí v platnost 8. listopadu.
