Chtěl by do dějin vstoupit jako držitel Nobelovy ceny za mír. Jeho lidé proto rozjeli otevřenou i skrytou kampaň, kterou agentura Bloomberg označila za bezprecedentní. Donald Trump zašel už tak daleko, že dokonce telefonoval bývalému šéfovi NATO Jensi Stoltenbergovi, který je z Norska stejně jako výbor rozhodující o ocenění. Na diplomatickém tlaku se podílejí také šéf amerických diplomatů Marco Rubio či prezidentův přítel a vyjednavač Steve Witkoff. Vyhlášení laureáta proběhne v pátek 10. října.
Eric Trump: "He deserves the Nobel Price Prize so many times over. I've been in that office for one conversation where he literally stopped a war ... he deserves that Nobel Peace Prize, he deserves to be on Mount Rushmore, and I think in time he'll get both. pic.twitter.com/BkGkKW3Mx1— Aaron Rupar (@atrupar) September 24, 2025
Co se dočtete dál
- Kdo a proč lichotí Trumpovi tím, že si zaslouží Nobelovu cenu.
- Jaký telefonát obdržel Jens Stoltenberg na ulici v Oslu.
- Kdo o ceně za mír rozhoduje.
