Když Andrej Babiš přijel v roce 2022 do Bruselu poprvé od doby, kdy úřad premiéra předal Petru Fialovi, „měl slzy v očích“. Pro HN to popsal zdroj, který byl u toho. Šéf hnutí ANO netruchlil kvůli ztracené premiérské funkci. Přišlo mu líto, že už nemohl na Evropskou radu, tedy na summit, kde každou zemi Evropské unie zastupuje právě premiér, případně prezident. „Summity ho fakt bavily, užíval si je,“ dodává zmíněný zdroj.
Sám Babiš to potvrdil v rozhovoru s HN v prosinci 2021, kdy jakožto premiér zastupoval Česko v Bruselu naposledy. „Snažil jsem se vytvářet osobní vztahy. Myslím, že plno těch premiérů můžu označit za přátele,“ řekl o svých tehdejších kolezích z ostatních států EU. „Když mi v Budapešti pan Macron veřejně poděkoval, tak to je určitě vyznamenání,“ dodal.
Co se dočtete dál
- Proč Babišovi dělá dobře, když je „s velkými kluky a holkami“.
- Jak na něj lídři ostatních zemí EU vzpomínají.
- O pozornost kterých klíčových evropských politiků mu jde především.
