Politicky rozdělený Izrael, jehož radikálně pravicová vláda oslabuje demokracii. Zpustošená Gaza, která židovský stát zatíží na generace dopředu. Slabý Írán bojující s vlastními občany, nezvladatelný Jemen i rostoucí vliv bohatých arabských monarchií Zálivu, které si získaly přízeň prezidenta USA Donalda Trumpa. Dva roky po masakru ze 7. října je blízkovýchodní region v pohybu, k větší svobodě, ba dokonce demokracii ale nesměřuje.

  • Kdy se počty mrtvých staly námětem politického boje.
  • Čím si Arabové ze Zálivu získali Donalda Trumpa.
  • Proč se Izraelci cítí být v izolaci.
  • Jak krize dopadá na židy v diaspoře.
