Polský premiér Donald Tusk byl ve čtvrtek na summitu Evropského politického společenství v Kodani tajemný. „Máme další incident blízko přístavu ve Štětíně,“ řekl novinářům, aniž by specifikoval, o co přesně jde. Upřesnil pouze, že je to v souvislosti s pohybem lodí ruského námořnictva.
Deník Gazeta Wyborcza ovšem detailně popsal jiný případ ruské hybridní války, kdy agent zverbovaný v Polsku ruskou tajnou službou GRU převážel z Litvy do Německa součástky dronů a nálože, které mohly sloužit k přípravě blíže nespecifikovaného útoku. A protože Poláci jsou nyní podezřívavější, tak jako sabotáž podle deníku Rzeczpospolita vyšetřují i tajemné odpojení vagonu jednoho z nákladních vlaků u Katovic na začátku září.
Co se dočtete dál
- Jak Rusové verbují agenty v Evropě.
- Kdo a jak připravil tajemné požáry na letištích.
- Kdo odpojil vagon v Katovicích.
