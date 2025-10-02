Javier Milei chtěl pomocí motorové pily, kterou mával na mítincích během své prezidentské kampaně, stvořit argentinský hospodářský zázrak. Pustil se do brutálního ořezávání státních výdajů, ale po dvou letech ve funkci se mu zasekl řetěz. Naštěstí pro milovníka minimálního státu zasáhl jeho ideologický spojenec z USA Donald Trump, který mu z erárních zdrojů přislíbil půjčku ve výši 20 miliard dolarů.
Současná Argentina je ukázkovým příkladem toho, že hospodářství nefunguje na základě chladného vyhodnocování faktů, ale je spíše emoční jízdou.
