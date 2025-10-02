Spojené státy budou Ukrajině poskytovat informace zpravodajských služeb, které bude moci využít k útokům proti energetické infrastruktuře hluboko ve vnitrozemí Ruska. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované americké činitele. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v reakci na tyto informace podle státní agentury TASS řekl, že USA sdílejí s Ukrajinou zpravodajské informace nepřetržitě a není to nic nového.
Americký prezident Donald Trump podle WSJ nedávno povolil, aby zpravodajské služby a ministerstvo obrany pomáhaly Kyjevu s těmito útoky, a Američané se obrátili na spojence v NATO, aby Ukrajině poskytli podobnou podporu. Deník uvádí, že toto rozšířené sdílení informací od tajných služeb je dalším signálem, že Trump posiluje podporu Ukrajiny poté, co jeho snahy přivést Rusko a Ukrajinu k mírovým jednáním uvázly na mrtvém bodě.
Podle amerických činitelů je to poprvé, co Trumpova administrativa pomůže Ukrajincům s útoky s nasazením zbraní dlouhého dosahu proti energetickým objektům hluboko v Rusku.
Washington sice dlouhodobě sdílí s Kyjevem zpravodajské informace, ale dosud otevřeně nedeklaroval svou účast na ukrajinských útocích na ruská energetická zařízení, podotkla agentura Reuters, podle níž si USA dávají pozor na přímé zapojení do útoků na Rusko. Ukrajina se už čtvrtým rokem brání ruské agresi a cílem vzdušných úderů na ruské rafinerie a další energetická zařízení je podle Kyjeva snaha přerušit zásobování ruské armády palivem a ztížit Moskvě financování války prostřednictvím vývozu ropných produktů.
Američané zvažují i Tomahawky
Než začnou informace Ukrajincům předávat, čekají ještě američtí činitelé na písemné instrukce z Bílého domu. Trump dal souhlas krátce před tím, než minulý týden v příspěvku na sociální síti projevil svoji frustraci z ruského prezidenta Vladimira Putina. K překvapení mnohých tehdy napsal, že Ukrajina by mohla získat zpět veškeré své území, jež v současnosti okupuje Rusko.
WSJ také píše, že Spojené státy uvažují o tom, že Ukrajině dodají střely Tomahawk a Barracuda a další americké střely odpalované ze země a ze vzduchu, které mají dolet okolo osmi set kilometrů. Zástupci Trumpovy administrativy nicméně podotkli, že žádné rozhodnutí v této věci ještě nepadlo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před několika dny uvedl, že Trumpa požádal o střely Tomahawk. Americký viceprezident J. D. Vance následně řekl, že USA žádost Ukrajinců zvažují.
Mluvčí Kremlu podle TASS uvedl, že na případné předání střel s plochou drahou letu Tomahawk Ukrajině Moskva zareaguje „náležitě“. Konkrétní možné kroky podle dostupných informací nesdělil.
