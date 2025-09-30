Ruský prezident Vladimir Putin označil válku proti Ukrajině za spravedlivou a oprávněnou bitvu, ve které ruské síly vítězí. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Ruská armáda vpadla na Ukrajinu na Putinův rozkaz 24. února 2022, invazi Moskva označuje za speciální vojenskou operaci k demilitarizaci a denacifikaci sousední země.
„Naši bojovníci a velitelé jdou do útoku a celá země, celé Rusko, vede spravedlivou bitvu a odvádí tvrdou práci,“ řekl Putin ve videu, které Kreml zveřejnil na svém webu. „Společně bráníme naši lásku k vlasti a jednotu našeho historického osudu, bojujeme a vítězíme,“ poznamenal.
Rusko nyní podle dostupných a otevřených zdrojů kontroluje zhruba 114.500 čtverečních kilometrů, což představuje 19 procent území Ukrajiny, uvedl Reuters. Americký prezident Donald Trump se v posledních měsících opakovaně snažil vyjednat zastavení bojů. Ukrajina s návrhem bezpodmínečného příměří opakovaně souhlasila, Rusko na něj ale nepřistoupilo.
