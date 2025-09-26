Na světě v současnosti funguje kolem 900 jaderných reaktorů. Polovina připadá na elektrárny, zbytek se uplatňuje v armádě a výzkumu. První prototyp reaktoru v roce 1942 v USA sestrojil italský fyzik Enrico Fermi, který se podílel na výrobě atomové bomby. Událost, zdánlivě skromná a skrytá před očima veřejnosti, měla dalekosáhlé důsledky pro vývoj jaderných zbraní, energetiku i pro medicínu a kosmický výzkum. Fermiho barvitý život i oslňující vědeckou kariéru přiblíží další díl seriálu o vynálezcích, kteří otevřeli dveře modernímu světu.
Zázračné dítě
Enrico Fermi se narodil 29. září 1901 v Římě do rodiny státního úředníka a učitelky. Již jako dítě projevoval mimořádný talent pro matematiku a mechaniku. S bratrem například sestavoval elektromotory. V jedenácti letech koupil na trhu latinskou učebnici fyziky z 19. století a celé prázdniny ji studoval. Brzy začal stavět vlastní přístroje a provádět pokusy s elektřinou a plyny.
Co se dočtete dál
- Proč Enrico Fermi emigroval z Itálie do USA.
- Kdy v Chicagu zkonstruoval první jaderný reaktor na světě.
- K čemu v závěru druhé světové války posloužilo uměle vyráběné plutonium.
