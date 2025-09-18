Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek ocenil televizi ABC za to, že pozastavila vysílání noční talkshow Jimmyho Kimmela po jeho komentářích k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Moderátora podle něj měla televize propustit už dávno. Naopak demokratičtí politici, včetně exprezidenta Baracka Obamy či kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, krok kritizují a mluví o nátlaku na média či cenzuře.
Smrt Charlieho Kirka slouží Trumpovi jako záminka pro vyrovnání účtů s radikální levicí
Kimmel, který už dříve vraždu Kirka na sociálních sítích odsoudil, v pondělí ve svém pořadu mimo jiné prohlásil, že „banda kolem Trumpova hnutí MAGA“ (Udělejme Ameriku opět skvělou) se snaží na vraždě vydělat politické body. Kritizoval mimo jiné to, že Trump na Kirkovu počest nechal stáhnout vlajky na federálních budovách a úřadech na půl žerdi. Televize po jeho slovech rozhodla o přerušení vysílání pořadu na neurčito.
Trump, který je sám známý mnoha kontroverzními a zesměšňujícími výroky, na tiskové konferenci s britským premiérem Keirem Starmerem dal najevo přesvědčení, že Kimmel řekl „hroznou věc“.
„Jimmy Kimmel byl vyhozen především proto, že měl špatnou sledovanost,“ poznamenal dále prezident, který moderátory amerických talkshow kritizuje opakovaně. „Jimmy Kimmel není talentovaný,“ poznamenal. „Takže, víte, můžete tomu říkat svoboda slova, nebo ne. Byl vyhozen pro nedostatek talentu,“ doplnil republikánský politik.
Zcela jinak to vidí přední demokratičtí politici. „Po letech stížností na kulturu umlčování (cancel culture) ji současná administrativa dovedla na novou a nebezpečnou úroveň tím, že rutinně hrozí regulačními zásahy proti mediálním společnostem, pokud neumlčí nebo nepropustí novináře a komentátory, kteří se jí nelíbí,“ napsal na síti X Obama.
Připojil odkaz na komentář, v němž se píše o tom, že Kimmelův pořad byl pozastaven, protože se Trumpově administrativě nelíbilo, co moderátor říkal, a pohrozila kvůli tomu jeho zaměstnavateli. Tím komentář narážel na to, že televize ke kroku přistoupila až poté, co šéf Federální komise pro spoje (FCC) Brendan Carr naznačil, že jeho úřad by mohl věc prošetřit a udělit vysílacím společnostem pokutu, případně jim i odebrat licenci, a to navzdory tomu, že FCC nemůže zasahovat do svobody slova.
Podle kalifornského guvernéra Newsoma, o němž se už dnes mluví jako o možném příštím demokratickém kandidátovi na prezidenta, republikáni nevěří ve svobodu slova. „Cenzurují vás v přímém přenosu,“ uvedl. Vyjádřil také přesvědčení, že „nátlaková kampaň“ republikánů na média, aby vyhazovala komentátory nebo rušila pořady, je koordinovaným a nebezpečným útokem na první dodatek americké ústavy, který chrání právě svobodu slova.
Demokratický senátor za Connecticut, Chris Murphy, obvinil Trumpa z toho, že využívá smrti Kirka k umlčení svých oponentů. Pokud podle něj lidé nyní při útoku na svobodu slova nepozvednou svůj hlas, je možné, že za rok už nebude existovat demokracie, kterou by bylo možné zachránit.
Jedenatřicetiletého Kirka, konzervativního aktivistu a Trumpova prakticky bezmezného podporovatele, 10. září zastřelil útočník na univerzitě Utah Valley University ve městě Orem, když diskutoval se studenty. Střelcem byl podle vyšetřovatelů dvaadvacetiletý Tyler Robinson, kterému za to hrozí trest smrti.
Ve Spojených státech se po vraždě rozhořela ostrá debata o tom, do jaké míry se lze vyjadřovat ke smrti Kirka, který sám budil řadu kontroverzí svými někdy extrémně konzervativními nebo nepravdivými tvrzeními.
