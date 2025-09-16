Na 130 tisíc izraelských záložníků povolává Izrael do operace proti městu Gaza ve stejnojmenném palestinském Pásmu. Při úterním zahájení pozemního útoku, který premiér židovského státu nazval „rozhodujícím okamžikem“, už izraelská armáda (IDF) kontrolovala asi dvě pětiny města. Poprvé v historii země vedl náčelník štábu vojáky přímo na frontové linii. Z města po výzvě IDF prchají desítky tisíc civilistů, další už ale útěk vzdali, a to včetně jediné katolické farnosti ve zničeném pásu. Ve městě zůstávají i některé humanitární organizace. Útoku předcházela několikadenní příprava a těžké noční bombardování.
⭕️ IDF troops have begun expanding ground operations in Gaza City as part of Operation Gideon’s Chariots II— Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025
In the past day, IDF activity in Gaza City has began according to the operational plan, and is expected to expand in line with the current situational assessment.
Its aim… pic.twitter.com/dJBpd7wq1x
Co se dočtete dál
- Jak staří vojáci útočí na město Gaza.
- Kdy pozemní ofenziva skončí.
- Co si na Izraeli vymínily Spojené státy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.