Donald Trump v neděli poprvé označil Rusko za viníka války na Ukrajině, nazval ho „agresorem“. Až dosud tvrdil, že konflikt vyvolaly obě strany, případně z jeho rozpoutání obviňoval Kyjev. Nyní americký prezident kromě změněné rétoriky přišel taky s novým plánem, jak válku ukončit. Původně tvrdil, že se mu to podaří během prvních 24 hodin ve funkci.

Trump se teď snaží Moskvě zarazit přísun peněz z prodeje ropy a zemního plynu. Ty jsou pro Kreml životně důležité – tradičně tvoří 30 až 50 procent příjmů státního rozpočtu, v závislosti na aktuální ceně na trzích.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak chce Trump přimět státy světa, aby přestaly odebírat ruskou ropu a plyn.
  • Jakou roli v tom dává Evropě.
  • Jak je jeho plán reálný.
