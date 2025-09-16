Prezident Spojených států Donald Trump žaluje deník The New York Times o 15 miliard dolarů (310 miliard korun) za pomluvu, list označil za nejhorší a nejzvrhlejší a za hlásnou troubu Demokratické strany, která je podle něj radikálně levicová. Žaloba, kterou republikánská hlava státu oznámila na své sociální síti Truth Social, přichází krátce poté, co tyto noviny zveřejnily články o jeho vazbách na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
„Dnes mám tu velkou čest podat žalobu o 15 miliard dolarů za pomluvu a urážku na cti na The New York Times,“ napsal Trump. „Times se po desetiletí podílejí na lžích o vašem oblíbeném prezidentovi (o MNĚ!), mé rodině, obchodech, hnutí Amerika na prvním místě, MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou) a o našem národě jako celku.“
Agentura Reuters připomněla, že prezident deníku The New York Times pohrozil žalobou před týdnem poté, co list zveřejnil zprávu o sexuálně laděné gratulaci Epsteinovi včetně její kopie. Gratulace má formu konverzace mezi Trumpem a Epsteinem, kterou rámuje silueta ženského těla, Trumpův podpis je pak v místě pubického ochlupení. Bílý dům následně uvedl, že Trump gratulaci nepodepsal a ani nenačrtnul kresbu.
Gratulace byla součástí takzvané knihy blahopřání k Epsteinovým 50. narozeninám, do které podle médií přispěly i další osobnosti včetně někdejšího amerického prezidenta Billa Clintona nebo prominentního právníka Alana Dershowitze, který dříve zastupoval Epsteina či Trumpa. Mezi gratulanty byl i nyní již bývalý britský velvyslanec v USA Peter Mandelson, který Epsteina označil za „nejlepšího kámoše“. Britský premiér Keir Starmer před týdnem Mandelsona kvůli jeho napojení na Epsteina odvolal z funkce.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist