Poláci podobně jako většina evropských členů NATO zaspali v přípravě na ochranu svého vzdušného prostoru před pomalu a nízko letícími drony. Schopnosti těchto strojů se ve válce na Ukrajině vyvíjejí rychle, stejně jako možnosti, jak se jim bránit. Zásah nizozemského letounu F-35 drahými střelami proti třem levným ruským dronům v polském vzdušném prostoru ukázal, že je potřeba rychle zavést efektivní a ekonomicky přijatelnou obranu. Použít na dron v hodnotě několika tisíc dolarů raketu za více než milion nedává smysl.
Vrtulníky českých speciálních sil nyní v Polsku vítají, ale představují jen jednu na Ukrajině vyzkoušenou možnost, jak se dronům bránit: sestřelovat je za letu palubními zbraněmi. Největším problémem je přesné zaměření dronů. K tomu jsou potřeba specifické typy radarů a jejich propojení s řízením palby. V Česku nyní vzniká – i pro Polsko – další řešení, které pomůže vylepšit obranu východní hranice NATO.
