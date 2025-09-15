Jak neseriózní umí být generace Z, ukázaly v posledních dnech nepálské protesty, které otřásly nejen tamní vládou, ale i sociálními sítěmi. Na TikToku a Instagramu kolují videa s miliony zhlédnutí, kde mladí lidé před hořícím parlamentem točí trendující tanečky, v ulicích si komicky hrají na vojáky s plastovými pistolkami nebo v protestujícím davu hrají karetní hru Uno. Po úterní rezignaci premiéra si navíc svou první premiérku nepálští obyvatelé zvolili na platformě Discord.
Co se dočtete dál
- Proč byly protesty v Nepálu.
- Jak probíhala volba nové premiérky.
- Jak změní generace Z možné revoluce.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.