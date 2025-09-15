Jak neseriózní umí být generace Z, ukázaly v posledních dnech nepálské protesty, které otřásly nejen tamní vládou, ale i sociálními sítěmi. Na TikToku a Instagramu kolují videa s miliony zhlédnutí, kde mladí lidé před hořícím parlamentem točí trendující tanečky, v ulicích si komicky hrají na vojáky s plastovými pistolkami nebo v protestujícím davu hrají karetní hru Uno. Po úterní rezignaci premiéra si navíc svou první premiérku nepálští obyvatelé zvolili na platformě Discord.

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč byly protesty v Nepálu.
  • Jak probíhala volba nové premiérky.
  • Jak změní generace Z možné revoluce.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se