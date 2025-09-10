Tenhle moment by podle expertů dříve či později nastal: Polsko ve spolupráci se spojenci z NATO sestřelilo v noci na středu několik ruských dronů, které Kreml vyslal nad jeho území. Na několik hodin byl přerušen provoz několika polských letišť včetně toho varšavského, obyvatelé východu Polska varovala policie, která s vojáky hledá zbytky sestřelených strojů.
Rusko vysílalo své drony nad Polsko a Litvu v poslední době relativně často. Média většinou tvrdí, že jde o náhodu vzniklou chaosem při útoku na západoukrajinská města. Polské úřady se zdráhají potvrzovat, zda jde o ruské stroje po zkušenosti s dopadem ukrajinské rakety před třemi lety, která zabila dva lidi. Ale odborníci si myslí něco jiného: Kreml testuje reakci členů Severoatlantické aliance a zároveň v duchu své taktiky hybridní války znervózňuje obyvatele i politickou elitu.
Co se dočtete dál
- Jak nejlépe sestřelovat ruské drony.
- Co testováním Polska Rusové sledují.
- Proč Polsku chybí ty správné zbraně.
