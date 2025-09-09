Pondělní parlamentní volby v Norsku vyhrála sociálnědemokratická Dělnická strana premiéra Jonase Gahra Störeho. Vyplývá to z takřka konečných výsledků. Na Störeho vítězství nad pravicovými a pravicově populistickými stranami, které se očekávalo, se v odhadech po uzavření volebních místností shodly deník VG a televize NRK i TV2. Levicový blok Dělnické strany a čtyř dalších menších stran bude mít ve 169členném parlamentu 88 křesel, zatímco pravicové strany získají 81 mandátů.
Šéfka norských konzervativců a někdejší premiérka Erna Solbergová už volební porážku uznala a podle agentury Reuters prohlásila, že předsedou vlády bude v příštích čtyřech letech Störe.
Konzervativní strana získala 14,6 procenta hlasů, což je o 5,7 procentního bodu méně než v předchozích volbách. Naopak Dělnická strana měla podporu 28,2 procenta voličů, což představuje nárůst o 1,9 procentního bodu. Značný úspěch zaznamenala pravicově populistická Pokroková strana s 23,9 procentem hlasů a nárůstem popularity o 12,3 procentního bodu.
V Norsku vznikne „gigatovárna“ na umělou inteligenci, fungovat v ní má sto tisíc čipů
Volební vítězství znamená, že premiér Störe, který nyní vládne se svou stranou menšinově, zůstane u moci. Reuters nicméně poznamenal, že Störe bude při prosazování důležitých zákonů a rozpočtů odkázán na menší strany levicového bloku, což povede k náročným debatám a jednáním o řadě citlivých otázek, jakou jsou vyšší daně pro bohaté, další průzkum ropných nalezišť či vyřazení izraelských investic ze státního fondu.
Hlavními tématy předvolební kampaně byly obavy o růst životních nákladů, zachování kvality veřejných služeb a neklid v mezinárodní politice včetně pokračující ruské invaze na Ukrajině či izraelské ofenzivě v palestinském Pásmu Gazy proti teroristickému hnutí Hamás.
