Účelové zatýkání politiků i „soudcovský puč“, tedy snaha soudními verdikty ovlivnit dění v hlavní opoziční partaji. Tak poslední vývoj v Turecku hodnotí opozice i komentátoři, kteří sledují dění u istanbulského ústředí Lidové republikánské strany (CHP). Podle nich stojí za kontroverzními rozhodnutími soudu prezident a jeho lidé, kteří justici ovládají. Na pondělí opozice svolala protesty, a to navzdory třídennímu zákazu demonstrací, který platí od nedělního večera.
Our Istanbul Headquarters is under siege!— CHP Youth (@CHPYouth) September 7, 2025
We will never hand over the Republican People’s Party, our nation’s last hope, to coup plotters. Here we remain, united, resisting, and defending our home, our future, and our democracy! pic.twitter.com/JATWsrf1ev
Co se dočtete dál
- Opozice tvrdí, že soudy pracují na zakázku prezidenta
- Kdo vyhraje volby, které mají podle plánu proběhnout v roce 2028
- Proč jsou republikáni (CHP) Erdoganovi trnem v oku
