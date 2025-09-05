Velký dojem na celý svět udělala čínská vojenská přehlídka k osmdesátému výročí vítězství ve druhé světové válce v Pekingu, které předcházela schůzka Šanghajské organizace pro spolupráci. Čína se pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga chtěla ukázat jako světový lídr, který může vyplnit prostor, z něhož se stahují Spojené státy.
Jedno z mála míst, kde přehlídku i summit pod taktovkou čínského vůdce hodnotí trochu jinak, je Tchaj-wan. „Si Ťin-pching tuto image světového lídra potřebuje doma, protože někdy v červnu či v červenci bylo tajné zasedání nejužšího vedení strany, kde se řešila otázka jeho nástupnictví. Část politbyra nechce, aby zůstal u moci, protože Číně se ekonomicky nedaří a roste sociální nespokojenost,“ tvrdí v rozhovoru s HN Ming-Š’ Šen, seniorní analytik a bývalý zástupce ředitele tchajwanského Institutu pro výzkum národní obrany a bezpečnosti.
Co se dočtete dál
- Proč může být ve vedení Číny nejistota?
- Jaký je opravdu vztah Putina a Siho?
- Jsou zbraně, které Čína předvedla, opravdu funkční?
