Ve věku 91 let zemřel italský módní návrhář a zakladatel slavné značky Giorgio Armani. Ve čtvrtek to uvedla jeho společnost, kterou založil v roce 1975. Armani patřil několik desetiletí mezi elitu svého oboru, do luxusní pánské módy přinesl svými elegantními a nadčasovými výtvory minimalistický styl.
Rodák z Piacenzy u Milána svou první kolekci představil v italské metropoli módy v roce 1974 a o rok později tam se svým životním partnerem, již zesnulým Sergem Galleottim založil vlastní značku. Ta si postupně získala celosvětovou prestiž a expandovala do oblasti kosmetiky, hudby, sportu a luxusních hotelů.
Armani plánoval, že letos v září na milánském týdnu módy velkolepě oslaví půlstoletí své značky. Již v červnu však byl kvůli nespecifikovaným zdravotním obtížím vůbec poprvé nucen vynechat jarní týden módy v Miláně, kde tradičně představoval své pánské kolekce pro nadcházející sezonu.
Zemřel ve svém domě, uvedla jeho společnost bez bližších podrobností. Hodnota Armaniho impéria se podle agentury AP odhaduje na více než deset miliard dolarů (přes 210 miliard korun).
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist