Phil Applegarth dostal tento týden po dvanácti letech vyjednávání s českým ministerstvem obrany z Prahy dobrou zprávu. Britská firma Supacat, výrobce speciálních vozů pro průzkumné jednotky, dodá českým speciálním silám osmnáct vozidel. Jako součást balíčku modernizačních nákupů schválila jejich pořízení celkem za 1,7 miliardy korun česká vláda.
Pro Phila jde o relativně velký obchod, protože Supacat je středně velká firma z hrabství Devon. „Je to pro nás povzbuzení, stejně jako pro celý dodavatelský řetězec,“ řekl HN Applegarth, ředitel inovací Supacatu. Zároveň jde ale o malý dílek ve skládačce velkých evropských snah znovu se vyzbrojit tváří v tvář ruské hrozbě a vyplnit mezery ve výzbroji a vybavení armád, které vznikly za poslední dekády.
