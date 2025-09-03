Havárie lanovky Glória v portugalském Lisabonu si vyžádala nejméně tři mrtvé a zhruba 20 zraněných, uvedla CNN Portugal s odkazem na policii. Dříve stanice s odkazem na úřady na svém webu napsala, že si vykolejení a následná havárie lanovky vyžádala nejméně 20 zraněných, z toho dva jsou v kritickém stavu. Informovala rovněž o několika lidech, kteří zůstali zaklíněni. Na místě jsou záchranné složky, policie a hasiči.
Podle CNN Portugal je kapacita lanovky 43 osob.
