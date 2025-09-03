Pro Evropskou unii představují Spojené státy nejdůležitější exportní trh. Tamní prezident Donald Trump ale zavádí vysoká cla, v případě většiny zboží z EU mají dosahovat 15 procent. To je několikanásobně víc, než byla dosavadní úroveň amerických celních sazeb. V Evropě proto roste snaha hledat nové trhy – a jedním z těch nejdůležitějších se mají stát klíčové země Jižní Ameriky.
Evropská komise ve středu předložila členským státům EU a Evropskému parlamentu ke schválení dohodu EU-Mercosur, tedy smlouvu o volném obchodu s Brazílií, Argentinou, Paraguayí a Uruguayí. V případě schválení půjde o největší obchodní dohodu, jakou kdy EU uzavřela. Země unie a blok Mercosur mají dohromady přes 700 milionů obyvatel a představují zhruba čtvrtinu světového HDP. Podle analýz Evropské komise by se díky výraznému snížení stávajících cel mohl evropský vývoz do zemí Mercosur zvýšit zhruba o 50 miliard eur ročně, tedy asi o 1,2 bilionu korun. Česká vláda schválení smlouvy jednoznačně podporuje. Postoj opozičního hnutí ANO, favorita nadcházejících sněmovních voleb, je ale nejednoznačný.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.