Před deseti lety v těchto dnech Němci pod vedením kancléřky Angely Merkelové přijímali první velkou uprchlickou vlnu ze Sýrie a dalších zemí postižených válkou. Německo bylo na vrcholu svých politických i ekonomických sil a mělo milion migrantů podle slavných slov kancléřky „zvládnout“.
Dnes je situace úplně jiná. Německo má problémy obnovit hospodářský růst, ale Evropa přesto doufá, že Němci zvládnou něco naprosto odlišného než před deseti lety. Totiž vybudovat armádu a obranný průmysl s tím, že tato nová německá síla pomůže posílit Evropskou unii a odstrašit potenciální ruský útok na východní křídlo NATO. V posledních dekádách totiž platilo, že EU jde tam, kam se vydají Němci.
