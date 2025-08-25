Tenisová ikona Roger Federer sbírá úspěchy po konci hráčské kariéry i se svými dalšími projekty a nově se zařadil mezi dolarové miliardáře. Časopis Forbes odhadl čisté jmění šampiona na 1,1 miliardy dolarů (asi 23,07 miliardy korun). Federer se tak připojil do úzké skupiny sportovců, kteří dokázali na miliardovou hranici dosáhnout. Patří mezi ně basketbalové hvězdy Michael Jordan, Magic Johnson a LeBron James, golfista Tiger Woods, bývalý boxer Floyd Mayweather a někdejší rumunský tenista a promotér Ion Tiriac.
