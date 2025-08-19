Zatímco v politických kruzích v Kyjevě panuje po pondělním summitu prezidenta Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem úleva, protože se všichni báli, že dojde k dalšímu konfliktu, ukrajinští vojáci na frontě summit politiků nijak neprožívali. Jejich každodenní boj se nijak nemění, stejně jako intenzita ruských útoků včetně každodenních náletů dronů a raket na ukrajinská města.
„Lidé prostě bojují. Nemají čas sledovat politická jednání,“ řekl HN lapidárně Mykola Bielieskov, vojenský analytik Národního institutu pro strategická studia, který aktuálně projíždí východní část fronty.
Co se dočtete dál
- Jak vojáci vnímají diplomatické úsilí ukončit válku.
- Jak Rusové útočí.
- Proč Ukrajina ztrácí výhodu v dronech.
