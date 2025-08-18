Lilian Malkina se raduje z prestižního ocenění, kterého dosáhl snímek, v němž účinkovala. Herečka v pořadu Spotlight lituje, že už se nikdy nepodívá do svého milovaného Petrohradu kvůli tomu, že film má silné protiválečné vyznění.
Česká herečka estonského původu Lilian Malkina (87) se proslavila rolemi v ruském divadle i filmu. Po emigraci do Česka ji velmi pomohli otec a syn Svěrákovi, když ji nabídli roli v oscarovém Koljovi. Nyní se raduje z prestižního ocenění BAFTA za krátký film "Extremistka".
Malkina přemýšlela, že s herectvím skončí. "Chtěla jsem si jen naposledy zahrát v ruštině, cokoli, a zazvonil telefon," tvrdí, proč kývla na nabídku mladého ruského režiséra Alexandera Moločnikova, který emigroval po rozsáhlé invazi své země na Ukrajinu.
Malkina v rozhovoru také vzpomíná na to, jak si o ní Češi mysleli, že je Ruska, a pokřikovali na ni v obchodě, že přijela v roce 1968 na tancích. "Než lidi po filmu Kolja poznali, že nejsem Ruska, dost jsem trpěla," vypráví Malkina.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist