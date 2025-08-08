Některé polské firmy zneužily evropské dotace z místního Národního plánu obnovy (KPO), podle médií je využily například k nákupu jachet, solárií nebo kávovarů. Server Gazeta.pl napsal, že nesrovnalosti se týkají pouze oblasti hotelnictví a restaurací, která představuje méně než 0,5 procenta z celkové hodnoty KPO.
Na webových stránkách KPO se podle serveru Onet objevila mapa zobrazující firmy, které z fondu obdržely dotace. Ze zdrojů, které měly mířit na financování inovací, ale například v rámci programu na „ochranu před důsledky potenciální krize“ zaplatily firemní jachty, výměnu nábytku či nákup virtuální střelnice. Informace vyvolala u polské veřejnosti pobouřené reakce.
„Nebudu tolerovat žádné plýtvání finančními prostředky z KPO,“ uvedl polský premiér Donald Tusk. Informoval také, že hovořil s ministryní pro rozvojové fondy a regionální politiku Katarzynou Pelczyńskou-Nalenczovou a dozvěděl se o možných nesrovnalostech.
„Ministerstvo pro rozvojové fondy a regionální politiku si je toho vědomo už nějakou dobu,“ pokračoval premiér a doplnil, že Polská agentura pro rozvoj podnikání, která je za rozdělování dotací z EU zodpovědná, prochází momentálně kontrolou. Její ředitelka byla na konci července, kdy se vláda o nesrovnalostech dozvěděla, odvolána bez dalšího vysvětlení.
Na případ reagovala i Pelczyńská-Nalenczová. „Všechno zkontrolujeme tak, aby neproklouzla ani myš,“ uvedla. Případem se zabývá také státní zastupitelství ve Varšavě, které zahájilo vyšetřování mediálních zpráv o nesrovnalostech při poskytování dotací z KPO, informovali jeho zástupci.
Pro Polsko bylo v unijním plánu obnovy vyčleněno celkem 59,8 miliardy eur (1,5 bilionu Kč), z toho 25,3 miliardy eur (618 miliard Kč) ve formě grantů a 34,5 miliardy eur (843 miliard Kč) ve formě zvýhodněných úvěrů. Do konce roku 2024 mu EU v rámci plánu vyplatila 15,8 miliardy eur (385 miliard Kč).
Evropská unie finance pro KPO určené Varšavě zamrazila za předchozí polské vlády národněkonzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) kvůli sporům o právní stát. Její politici, kteří v současnosti představují největší opoziční stranu, v reakci na zjištění vyzvali Tuska k demisi.
