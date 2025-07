Režisér a producent snímku Velký vlastenecký výlet Robin Kvapil se rozhodl odvézt do válečného konfliktu lidi, kteří nevěří tomu, že je na Ukrajině válka. Na základě výzvy se přihlásili zájemci, kteří mají pochybnosti o informacích z mainstreamových médií a vyrazili s filmovým štábem až k frontové linii.

„Já osobně nálepkování dezolát moc nemusím," přiznává. Dodává ale, že samotní účastníci projektu s tímto termínem operovali. "Ivo se k němu hlásil na castingu a ostatní s ním taky neměli problém. Vlastně jako kdyby to bylo označení určité subkultury," vysvětluje. Účastníky projektu podle něj spojuje nenávist k systému.

"Jsou přesvědčení, že nějaké věci jako Green deal, liberální demokracie a tak dál, jsou prostě to, co nás vede do záhuby." Naději prý - třeba v důsledku rodinného pozadí - vidí tito lidé právě v Rusku.

Host Zuzany Tvarůžkové přiznává, že jeho záměrem nebylo nutně zaznamenat myšlenkový přerod některého z účastníků projektu. "Ale myslel jsem si, že se to mohlo stát, protože ta místa jsou opravdu silná. Není běžné, že slyšíte ohromný výbuch, a když se tam jdete podívat, tak vidíte lidi, kteří odklízí trosky a hned vám podávají svědectví. Byla to série opravdu náročných emočních situací."