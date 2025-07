Obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy jsou jednostranné a nespravedlivé pro USA, řekl americký prezident Donald Trump na úvod nedělního jednání se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Existuje ale dobrá šance to vyřešit, dodal. Zopakoval, že šance na uzavření obchodní dohody mezi USA a EU je 50 na 50. Podle von der Leyenové je aktuální jednání právě o spravedlnosti a vybalancování vzájemných vztahů. Předsedkyně EK dorazila na jednání s Trumpem do Skotska, kde má americký prezident svůj golfový resort.

I šéfka unijní exekutivy, kterou na jednání doprovází eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič, odhadla šance na uzavření dohody jako 50 na 50. Amerického prezidenta popsala jako tvrdého vyjednávače. „A spravedlivého,“ skočil jí Trump v tu chvíli do řeči.

Americký prezident následně uvedl, že pokud bude dohoda uzavřena, bude to znamenat na několik let konec dohadů mezi oběma stranami. Na dotaz novinářů, zda by mohla být cla nižší než 15 procent, ale odpověděl: „Ne.“

Předsedkyně Evropské komise, která seděla po boku Trumpa v budově golfového klubu, prohlásila, že se velmi těší na diskuse, kterou povedou. „Naši lidé odvedli tvrdou práci, ale teď je to na nás,“ dodala.