Trumpovo hnutí směruje Ameriku mimo rodinu liberálních demokracií. Signálů je o tom dost, Trump a jeho lidé používají metody, které známe třeba z Balkánu, vysvětluje Eric Manton, americký politolog, který má za sebou i studium v Česku. Většinu své profesní dráhy působil v mezinárodních a amerických organizacích, které se naopak snažily budování demokracie podpořit.

Na situaci v USA se proto Manton dívá sice americkýma, ale zároveň velmi evropskýma očima – a jeho pohled, který podrobně vysvětlil v rozhovoru s HN, vyvolává obavy.

Pracoval jste necelé poslední dva roky v USAID. Trumpova vláda nyní tuto agenturu, vnímanou dříve jako důležitý nástroj americké zahraniční politiky, zrušila. Jaký byl hlavní důvod?

Důvodů je několik. Tím hlavním byla ideologická čistka. USAID byla Trumpem označena za baštu levicových radikálních šílenců. A v kruzích MAGA se šířily různé konspirační teorie o tom, že USAID je napojena na CIA nebo že agentura je součástí toho, čemu říkají cenzurně-průmyslový komplex. USAID hodně propagovala demokracii, právní stát či spravedlivé volby a bojovala proti dezinformacím. Pracovali jsme také proti ovlivňování a manipulacím cizími mocnostmi. Evropští spojenci současné americké vlády byli velmi nespokojeni s tím, co jsme dělali. USAID byla považována za příklad liberálního pohledu na náš moderní svět, proti kterému je MAGA. A tak jsme byli považováni za hrozbu. Veškeré obrovské množství humanitární práce, kterou USAID dělala, globální zdravotnictví, boj proti AIDS, všechna tato práce se stala řekněme vedlejší obětí toho, že se vláda snažila zbavit něčeho, proti čemu byla ideologicky.

Dalším aspektem bylo jen zjistit, zda dokážou zničit vládní agenturu, aniž by se nad tím někdo pozastavil – Kongres nebo soudy. Aby mohli propagovat a prosazovat svůj koncept unitární exekutivy, kdy je prezident de facto králem.

Třetí věcí bylo, že Elon Musk se chytil různých lží, které se šířily na X, a označil USAID za zločineckou organizaci, která není červem v jablku, ale je to klubko červů.

Když zastavili veškerou práci USAID ze dne na den a začali vidět důsledky, tak se začali divit, protože měli špatný ohlas v médiích. A pak zjistili, kolika lidí se to týkalo, a počet životů, které to ovlivnilo. Snažili se to zakrýt, snažili se to zvrátit, ale nevěděli, co dělají. Je mnohem snazší postupovat rychle a věci rozbít než je zase dát dohromady. A oni umějí věci jen rozbíjet.

