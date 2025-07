Prezident Donald Trump se podle zdroje z Bílého domu chystá brzy odvolat šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella, uvedla ve středu agentura Bloomberg. Podobně už v úterý spekulovala stanice CBS. Na zprávy o možném odvolání šéfa Fedu, což by byl bezprecedentní krok, reagují výrazným poklesem akcie amerických bank. Dolů zamířil i celý americký akciový trh.

Podle zdrojů CBS se Trump v úterý zeptal republikánských zákonodárců, zda má šéfa centrální banky odvolat. Přítomní byli pro, uvedla stanice. Schůzka se konala večer v oválné pracovně a prezident podle některých zdrojů naznačil, že Powella skutečně odvolá.

Trump v posledních měsících opakovaně kritizoval měnovou politiku centrální banky. Zlobil se především, že Fed odmítá snížit úrokové sazby. Představitelé Fedu se snižování sazeb teď brání, dokud nebude jasné, zda prezidentovo zavádění cel znovu nezvýší inflaci. Trump už dříve Powella vyzval k rezignaci. Prezident ale nemá pravomoc odvolat šéfa Fedu kvůli sporu o měnovou politiku, píše agentura Reuters.

Powella jmenoval do čela Fedu právě Trump, a to koncem roku 2017. O čtyři roky později ho na druhé funkční období navrhl Trumpův nástupce Joe Biden. Powell uvedl, že hodlá ve funkci zůstat až do konce svého funkčního období, což je do 15. května 2026.

Minulý týden Bílý dům kritiku vedení Fedu zesílil. Ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet Russell Vought zaslal Powellovi dopis, v němž mu přetlumočil Trumpovo „extrémní znepokojení“ nad tím, že centrální banka překročila náklady na rekonstrukci svého historického sídla ve Washingtonu. Powell v reakci požádal generálního inspektora Fedu, aby projekt prověřil.