Americký prezident Donald Trump uvedl, že úřad pro zefektivnění státní správy DOGE by měl přezkoumat dotace pro firmy Elona Muska, který donedávna sám skupinu pro zeštíhlení výdajů řídil. Šéf automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX vzápětí na své síti X šéfa Bílého domu vyzval, ať mu tedy všechny subvence zruší.

„Elon možná dostává větší dotace než jakýkoliv člověk v historii, a to o dost, a bez subvencí by Elon nejspíš musel zavřít krám a vrátit se domů do Jihoafrické republiky,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

„Už žádné starty raket, satelity ani výroba elektromobilů – a naše země by ušetřila majlant. Možná bychom měli nechat DOGE, aby se na to pořádně podíval? Moc peněz k ušetření!“ uvedl Trump.

„Doslova říkám, zrušte to všechno, hned,“ reagoval na Trumpův příspěvek Musk.

Minulý měsíc došlo k veřejné roztržce mezi Trumpem a Muskem na sociálních sítích poté, co Musk nevybíravě zkritizoval prezidentův návrh zákona o snížení státních výdajů. Musk také obvinil prezidenta z nevděčnosti a uvedl, že bez jeho podpory by Trump prohrál prezidentské volby. Trump se posléze nechal slyšet, že se Musk zbláznil a že nejsnadnější způsob, jak ušetřit miliardy dolarů ve státním rozpočtu, by bylo zrušit vládní dotace a kontrakty Muskových firem. Musk později uvedl, že některých svých výroků o Trumpovi lituje.