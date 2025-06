Evropané slíbí americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi v úterý a ve středu na summitu NATO v Haagu vyšší výdaje na obranu. Předpokládá se, že to bude pět procent HDP dosažených do roku 2032, možná až do roku 2035. O tom, jak je takový slib těžké splnit hlavně pro země západní Evropy, které necítí bezprostřední hrozbu z Ruska, svědčí i fakt, že Španělsko, které nedává na obranu ani dvě procenta, si o víkendu vyjednalo z oněch pěti procent výjimku.

S vyššími výdaji na armádu souhlasí podle nového průzkumu think-tanku Evropská rada pro mezinárodní vztahy (ECFR) ve dvanácti evropských zemích polovina dotázaných. Proti zvyšování výdajů na obranu je v průměru jen 24 procent.

