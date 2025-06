Izraelská armáda podle premiéra Benjamina Netanjahua zničila více než polovinu íránských zařízení pro odpalování balistických raket. Izrael podle něj svou válkou proti Íránu mění tvář celého světa, jakákoliv pomoc při ničení íránských jaderných provozů je podle Netanjahua vítána, píše agentura AFP. Izrael a Írán sedmým dnem pokračují ve vzájemných vzdušných úderech, které začaly izraelským pátečním útokem na íránskou jadernou a vojenskou infrastrukturu a další cíle.

Podle Netanjahua nezáleží na tom, kolik raket Írán má, důležité je, kolik má odpalovacích zařízení. Armáda jich podle něj zničila víc než polovinu. Ve středu izraelská armáda uvedla, že zničila přibližně 40 procent těchto zařízení, píše server The Times of Israel.

"Řekl jsem, že změníme tvář Blízkého východu, a teď říkám, že měníme tvář celého světa," uvedl Netanjahu v rozhovoru s televizní stanicí Kan 11. Izrael je podle premiéra schopen udeřit na všechna íránská jaderná zařízení, nicméně veškerá pomoc je podle něj vítána. Ohledně amerického zapojení do vojenských úderů proti Íránu Netanjahu řekl, že americký prezident Donald Trump udělá to, co je dobré pro Spojené státy, a on udělá to, co je dobré pro Izrael.

"Írán nemůže mít jaderné zbraně" řekl Donald Trump

Pád či změna íránského režimu podle Netanjahua není cílem nynějších operací, ale může být jejich výsledkem. Jedná se o záležitost íránského lidu, řekl podle agentury Reuters premiér.

Netanjahu dnes dříve v nemocnici zasažené íránskou raketou podle deníku The Guardian řekl, že Izrael svými údery vytváří podmínky, které mohou íránskému lidu pomoci při povstání proti režimu. "Chci vám říci, že před 2500 lety perský vládce Kýros Veliký osvobodil Židy. A dnes židovský stát vytváří podmínky pro osvobození perského lidu," cituje Netanjahua deník.

Nynější konflikt mezi Izraelem a Íránem začal v pátek rozsáhlým izraelským úderem na íránské jaderné provozy, vojenské objekty, jaderné vědce a armádní představitele. Izrael tvrdí, že cílem jeho vojenské operace je zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Teherán popírá, že by na vývoji jaderných zbraní aktivně pracoval, a zároveň opakuje, že hodlá pokračovat ve svém mírovém jaderném programu.