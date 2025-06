Americký prezident Donald Trump je stále více nakloněn přímému americkému zapojení do izraelských úderů na Írán. Po Trumpově úterním urgentním jednání s týmem pro národní bezpečnost o tom informují americká média s odvoláním na své zdroje.

Trump si podle izraelského činitele citovaného webem Axios telefonoval s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Spojené státy se zároveň rozhodly ode dneška do pátku uzavřít své velvyslanectví v Jeruzalémě, uvedlo americké ministerstvo zahraničí.

Izrael a Írán dnes šestým dnem pokračují ve vzájemných vzdušných úderech, které začaly po pátečním rozsáhlém izraelském útoku, jenž židovský stát zdůvodnil snahou zabránit Íránu ve výrobě jaderné zbraně.

Šéf Bílého domu v úterý vyzval Írán k bezpodmínečné kapitulaci a obyvatele Teheránu k evakuaci. Rovněž uvedl, že Američané vědí, kde se skrývá íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí, ale nyní jej nechtějí zabít.

Několik činitelů po úterním Trumpově předčasném návratu z kanadského summitu skupiny zemí G7 a jednání bezpečnostního týmu médiím řeklo, že prezident postupně přehodnocuje svůj původní postoj nezapojovat USA přímo do útoku na Írán a stále více se kloní k nasazení amerických bombardérů. Ty by na rozdíl od izraelských strojů mohly na íránská jaderná zařízení shodit bomby schopné ničit pod zemí, což by podle amerických analytiků mohlo zásadně poškodit provoz ve Fordo, kde podle nich Írán obohacuje uran na úroveň potřebnou k výrobě jaderné nálože.

Mapa klíčových jaderných zařízení v Íránu

Izraelské letectvo, které v noci zahájilo další útok na Teherán, podle stanice CNN čeká na informaci, zda se k němu Američané připojí.

Útoky pokračují