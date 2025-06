Texaský guvernér Greg Abbott potvrdil, že ve státě budou nasazeny jednotky texaské Národní gardy, aby zajistily klid a pořádek. Abbott o kroku informoval v příspěvku na sociální síti X.

Protesty, které vypukly v kalifornském Los Angeles a původně byly zaměřené proti raziím Úřadu pro imigraci a cla (ICE), se mezitím dál rozrůstají a podle informace zpravodajského serveru BBC News už se rozšířily nejméně do deseti měst – kromě Los Angeles také například do New Yorku, Atlanty, Chicaga, Filadelfie, Dallasu, Austinu či San Franciska.

„Texaská Národní garda bude nasazena na místech po celém státě, aby zajistila klid a pořádek,“ napsal Abbott na síti X. „Pokojný protest je legální. Ubližování lidem nebo poškozování majetku je nezákonné a povede k zatčení. Texaská garda použije všechny nástroje a strategie, aby pomohla orgánům činným v trestním řízení udržet pořádek,“ dodal guvernér.

Abbottův tiskový mluvčí Andrew Mahaleris řekl listu Express-News, že příslušníci Národní gardy „jsou v pohotovosti v oblastech, kde se plánují hromadné demonstrace, pro případ, že by jich bylo zapotřebí“.

„Mírové protesty jsou součástí našeho národa, ale Texas nebude tolerovat bezpráví, které jsme viděli v Los Angeles,“ dodal Mahaleris v prohlášení. „Každý, kdo se dopustí násilných činů nebo poškozování majetku, bude rychle pohnán k odpovědnosti v plném rozsahu zákona.“

Podle serveru BBC News se zdá, že je konzervativci ovládaný Texas odhodlaný nabídnout ostrý kontrast k tomu, jak se situace vyvíjela v Los Angeles ve státě Kalifornie vedeném demokratickým guvernérem Gavinem Newsomem. Tamní Národní gardu poslal do ulic prezident Donald Trump přes nesouhlas místních úřadů.

V Los Angeles začal po pěti dnech protestů, původně namířených proti imigračním raziím administrativy prezidenta Donalda Trumpa, platit noční zákaz vycházení v části centra města ve snaze zastavit rabování a vandalismus.