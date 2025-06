Donald Trump dává rád svým oponentům přezdívky komolením jejich jména. Pro kalifornského guvernéra Gavina Newsoma americký prezident v době nepokojů vedených hispánskou populací Los Angeles především proti cizinecké policii použil jazykovou hříčku „Newscum“, přičemž slovo scum lze překládat jako špína nebo lůza.

V příspěvku na své sociální síti Truth Social dodává, že ‚guvernér‘ (uvozovky jsou Trumpovy) by mu měl být vděčný za to, že se o své vůli rozhodl do Los Angeles vyslat už čtyři tisíce příslušníků národní gardy, ale také mariňáky, aby protesty, které začaly v pátek, zpacifikovali. „Měl by říkat: ‚DĚKUJI VÁM, PREZIDENTE TRUMPE, JSTE TAK ÚŽASNÝ. BEZ VÁS BYCH NEBYL NIC‘,“ píše dál šéf Bílého domu svými oblíbenými verzálkami.

Něco takového by Newsom pochopitelně nevypustil z úst. Trumpa kritizuje, že překračuje své ústavní pravomoci, když k takovému kroku sáhl, aniž by guvernér o nasazení národní gardy požádal. Stalo se to poprvé od roku 1965, kdy ji Lyndon Johnson poslal do Alabamy, kde docházelo k násilným střetům mezi bělošskými pořádkovými silami a černošskými aktivisty za občanská práva.

