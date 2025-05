Po svém zatím posledním telefonátu s Vladimirem Putinem Donald Trump oznámil, že Rusko a Ukrajina okamžitě zahájí rozhovory nejen o uzavření příměří, ale o podmínkách trvalého míru. To bylo začátkem minulého týdne, ve skutečnosti ale žádná jednání nezačala. Rusko naopak od té doby svůj útok na Ukrajinu ještě zintenzivnilo. „Putin Trumpovi plive do obličeje,“ glosoval to Nico Lange, analytik institutu, který pořádá Mnichovskou bezpečnostní konferenci.

Na ruský přístup už začíná popuzeně reagovat i sám Trump. Podle něj si Putin „hraje s ohněm“. „Vladimir Putin si neuvědomuje, že nebýt mě, Rusku už by se stala spousta zlých věcí, a tím myslím OPRAVDU ZLÝCH,“ napsal Trump a, jako to často dělá, pro zdůraznění použil velká písmena.

