Německý soud dnes shledal čtveřici bývalých manažerů automobilového koncernu Volkswagen vinnou z podvodu v souvislosti s rozsáhlým emisním skandálem známým jako Dieselgate. Dvěma z nich uložil nepodmíněný trest vězení, dva dostali podmínečné tresty. Emisní aféra vypukla v roce 2015, soud se čtveřicí začal v roce 2021. Původně měl s nimi na lavici obžalovaných usednout i bývalý šéf koncernu Martin Winterkorn, proces s ním se ale nakonec koná odděleně.

Emisní aféra, pro kterou se vžil název Dieselgate, vypukla v září 2015. Americká agentura pro životní prostředí odhalila, že německý koncern instaloval do dieselových motorů podvodný software, který dokázal falšovat výsledky emisních testů na ekologicky přívětivé hodnoty. Volkswagen tehdy přiznal, že software instaloval do 11 milionů naftových aut po celém světě.

Aféra mimo jiné způsobila dlouhodobé snížení poptávky po autech s naftovým motorem. Koncern Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě, jeho součástí je mimo jiné Škoda Auto.

Šéf koncernu Winterkorn rezignoval týden poté, co skandál vypukl. Původně měl usednout na lavici obžalovaných společně se čtveřicí bývalých manažerů. Jeho případ ale soud nakonec oddělil. Proces začal loni v září, už v říjnu byl ale kvůli Winterkornovu zranění přerušen. Zatím není jasné, kdy by mohl pokračovat. Nyní 78letý Winterkorn odmítá, že se na rozhodnutí instalovat do aut nezákonný software podílel, a tvrdí, že se o jeho používání dozvěděl teprve krátce předtím, než aféru odhalily americké úřady.