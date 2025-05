Loď z ruské stínové flotily, na kterou jsou uvaleny sankce, v Baltském moři podezřelým způsobem manévrovala v blízkosti energetického kabelu mezi Polskem a Švédskem. Poté, co zasáhli polští vojáci, loď odplula do jednoho z ruských přístavů, uvedl ve středu polský premiér Donald Tusk. Rusko bude chránit svou vlastní lodní dopravu všemi dostupnými prostředky v rámci mezinárodního práva a je s to reagovat dostatečně tvrdě, varoval mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina.

Polská společnost PSE po Tuskově vyjádření podle agentury Reuters doplnila, že kabel nebyl narušen a dál dodává elektrickou energii do Švédska. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov hovořil v souvislosti s vyjádřením Putinova poradce Nikolaje Patruševa, podotkla ruská agentura TASS. Patrušev nedávno tvrdil, že námořní hrozby ze Západu sílí, ale narazí na "odpovídající a přiměřený odpor". "Dostupná je široká paleta prostředků. Pochopitelně že v rámci mezinárodního práva," reagoval Peskov na žádost o upřesnění, co ruský stát může podniknout na ochranu plavby. Komentář Ruské nerostné bohatství se nevypaří, sankcemi však chudne 21. 5. 2025 ▪ 4 min. čtení "Jak ukazují poslední události spjaté s pokusem o pirátské napadení na jeden z tankerů, Rusko je předvedlo, že je schopno reagovat dostatečně tvrdě," dodal mluvčí v souvislosti s předchozím incidentem s Estonskem. Estonské námořnictvo se v polovině května pokusilo zastavit v estonských vodách loď plující bez vlajky, která zřejmě byla součástí takzvané ruské stínové flotily. Rusko vyslalo bojový letoun, aby tanker doprovodil, čímž narušilo estonský vzdušný prostor, tvrdí estonská média. O několik dní později Rusko v odvetě načas zadrželo řecký ropný tanker, který vyplul z estonského přístavu. Jako ruská stínová flotila jsou označovány dosluhující tankery, které po moři plují často bez dokladů i pojištění a pro ruský režim jsou důležitým nástrojem při obcházení sankcí. Znamenají riziko pro bezpečnost námořní plavby i životní prostředí. Navíc úřady několika pobaltských zemí podezírají jejich posádky ze sabotáží na kritické podmořské infrastruktuře. Loni v prosinci Finové zadrželi posádku tankeru Eagle S kvůli podezření, že vlečením kotvy úmyslně poškodila podmořské elektrické vedení Estlink2 a čtyři telekomunikační kabely ležících na dně Baltského moře mezi Estonskem a Finskem. Napětí v oblasti Baltu stoupá od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Experti nedávné sabotáže proti kritické infrastruktuře pokládají za součást hybridní války Ruska proti Západu.