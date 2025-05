Britská vláda oznámila, že uzavřela nové dohody s Evropskou unií o posílení obranné spolupráce, zjednodušení obchodu s potravinami i hraničních kontrol. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že dohody rovněž sníží byrokracii, podpoří růst britské ekonomiky a obnoví vztahy s EU poté, co Británie v roce 2020 blok opustila. Summit v Londýně je prvním od brexitu.

Podle prohlášení Evropské komise lídři oznámili „novou kapitolu ve vztazích mezi EU a Spojeným královstvím“. Summit hostí labouristický premiér Starmer a účastní se ho předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Přítomna ale byla i šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová a eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič.

Obě strany v závěru jednání přijaly tři dokumenty: Společné prohlášení, Dohodu o partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany a rovněž Dohodu o obnoveném programu spolupráce mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím.

Podle komentářů světových agentur dnes Británie odsouhlasila nejvýznamnější obnovení vztahů s Evropskou unií od brexitu. Dohody se dotýkají i citlivých otázek, jako jsou rybářská práva, a mnoho z nich bude vyžadovat další jednání, poznamenala agentura Reuters.

Jádrem takzvaného resetu vzájemných vztahů je dohoda o obraně a bezpečnosti, která umožní Británii být součástí jakéhokoli společného zadávání veřejných zakázek v EU v oblasti obranného průmyslu. Pro britské zbrojní společnosti, jako je například BAE Systems a další, bude nicméně zapotřebí ještě další dohody, aby se mohly zúčastnit nového unijního finančního nástroje SAFE. V rámci programu SAFE budou moci státy čerpat výhodné půjčky až do 150 miliard eur (3,7 bilionu Kč) na investice do obrany.

V oblasti rybolovu se evropská a britská strana dohodly na prodloužení práv na rybolov evropských lodí v britských vodách o dalších 12 let, tedy do roku 2038. Stejně tak to vzájemně platí i pro britské lodě ve vodách zemí EU. Spory mezi sebou v minulých letech vedly zejména Francie a Británie.